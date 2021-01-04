Коронавірусний дефіцит вакцини і в Америці. І щоб подолати нестачу сироватки, там вирішили удвічі зменшити дозу для населення. Мовляв, таким чином більше людей отримають щеплення. Наскільки це безпечно? І чому Дональд Трамп упевнений, що статистика у штатах - неправильна? Про все розкаже Дмитро Анопченко, він у Вашингтоні.

У Штатах триває масова вакцинація, обсяги якої вражають. Із центрального резерву на місця вже відправили 17 із половиною мільйонів доз препарату; півтора мільйона доз - лише за останні 72 години, тобто фактично Америкою розсилають по півмільйона флаконів щодоби!

Але за цією переможною статистикою ховається й величезна проблема. Місцева влада не встигає розподіляти вакцину по лікарнях. Не розрахували! Людей, які мають оперативно ухвалювати конкретні рішення - кому і скільки препарату надати, - катастрофічно не вистачає. Отже, вакцина начебто є, але десь її забагато, а подекуди замало, тож і весь план під загрозою.

Завдання було амбітне: до кінця 2020 зробити щеплення 20 мільйонам американців. І далі лише нарощувати масштаб вакцинації. Але на цей момент - порівняйте, - лише 4 з половиною мільйони жителів країни отримали свій укол. Тобто система відверто гальмує! І лікарі пропонують нестандартне, якщо не сказати дивне, рішення.

Людина, яка до цього була непублічною - консультант нової владної команди, доктор Монсеф Слауї, виступаючи в ефірі CBS news, несподівано заявив: а якщо дозу зменшити удвічі, то - відповідно - у лікарів на руках буде й удвічі більше вакцини.

Монсеф Слауї, керівник команди медичних радників:

Сироватку виробництва "Модерна" можна було б пацієнтам від 18 до 55 років давати замість двох доз лише одну. І так виконати завдання, удвічі збільшити кількість людей, які потрапляють під імунізацію, тією кількістю препарату, яка в нас є. А "імунна відповідь" буде ідентичною.

Зараз через 20 днів після першого щеплення роблять друге, це - протокол, який затвердив виробник. За даними якого, другий укол збільшує імунітет удесятеро!

І соцмережі буквально вибухнули. І лікарі, і журналісти пишуть: чекайте, наукових даних немає! Дозвіл на використання вакцини і без того дали за прискореною процедурою. Навіщо ж тепер експериментувати! І хто погодиться знизити свій власний захист, коли до тебе люди вже отримували по дві дози?

Пристрасті підігріла й заява Трампа, мовляв, статистика в Америці - неправильна! І певні країни спеціально занижують дані.

Президент - за звичкою, у Твіттері, написав:

Кількість випадків зараження і смертей від китайського вірусу дуже завищена у США через сміхотворні методи оцінки порівняно з іншими країнами, багато з яких спеціально повідомляють неправильні й занижені цифри.

За кадром: "У будь-якій незрозумілій ситуації списуйте все на COVID, це фейкові новини", - іронізує Трамп, натякаючи, що американські чиновники від медицини статистику навмисно роздувають.

Головний інфекціоніст Америки доктор Фаучі поспішив ці слова президента спростувати.

Смерті - вони реальні! Все, що треба - вийти з кабінету, піти в лікарні, подивитися, із чим самі лікарі зіштовхуються!

Але цей меседж Трампа із вдячністю підхопили його прихильники, які й до того вважали, що статистика хибна, що будь-яку хворобу списують на COVID, аби отримувати додаткове фінансування. А тепер це особисто президент країни визнає! Америка знову розділена і за цих умов Байдену, а він прихильник посилення карантинних заходів і санітарних обмежень, проводити нову політику буде непросто.