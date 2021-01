Социальная сеть Instagram на сутки заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Ранее на аналогичный срок был заблокирован аккаунт Трампа в Facebook и на 12 часов - в Twitter.

"Мы тоже блокируем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа", - написал глава Instagram Адам Моссери в Twitter.

