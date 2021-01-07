Социальная сеть Instagram на сутки заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Ранее на аналогичный срок был заблокирован аккаунт Трампа в Facebook и на 12 часов - в Twitter.

"Мы тоже блокируем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа", - написал глава Instagram Адам Моссери в Twitter.

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) January 7, 2021

Ранее Twitter потребовал удалить видео с выступлением Трампа на фоне протеста возле здания Капитолия в Вашингтоне, а также два других сообщения на тему выборов. На видео глава Белого дома заявлял, что выборы были "украдены". До этого видеообращение Трампа заблокировали Facebook и Youtube.

Как сообщали "Подробности", 6 января сторонники Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия в Вашингтоне и сорвали заседания Сената и Палаты представителей США, на которых должны были утвердить итоги президентских выборов в США.

Победителем на них, напомним, стал демократ Джо Байден. Дональд Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. На данный момент Капитолий очистили от демонстрантов, а дебаты возобновились.