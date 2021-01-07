В ходе протестов в Вашингтоне погибли четверо Источник: Reuters

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса в Вашингтоне, где американские законодатели должны были утвердить итоги выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонникам Трампа удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных конгрессменов, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Законодателей, в том числе и вице-президента Майкла Пенса, эвакуировали. Конгресс приостановил дебаты по результатам президентских выборов в стране.

Протестующие пытались ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей, они разбили стекла в его дверях. Полицейские достали оружие и приказали митингующим покинуть здание Конгресса.

По данным телекомпании CNN, в результате беспорядков и перестрелки в Конгрессе погибли четыре человека.

В Вашингтон направлены подразделения Национальной гвардии США, в здание Конгресса вошли сотрудники спецназа ФБР. Протестующих удалось оттеснить от Капитолия. Представители американских властей заявили, что здание находится в безопасности.

В столице США объявлен комендантский час. Мэр Вашингтона объявила о продлении режима чрезвычайной ситуации на 15 дней.

Акции протеста проходят и в других штатах. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил чрезвычайное положение в штате, а также комендантский час в округах Арлингтон и Александрия.

Дональд Трамп призвал своих сторонников около здания Конгресса вести себя мирно. Он записал видеообращение, которое опубликовал в Twitter, где попросил своих сторонников разойтись по домам. При этом он вновь заявил, что его победа на президентских выборах "была украдена".

Избранный президент США Джо Байден призвал Трампа немедленно потребовать окончания осады Капитолия. Он назвал беспорядки в Вашингтоне мятежом, который ставит под угрозу демократическую систему в США.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали "кровью" дом спикера Конгресса США.