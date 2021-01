Дональд Трамп, 3 января, во время телефонного разговора требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса и "найти" для него 11 780 голосов. Об этом сообщает газета The Washinghton Post со ссылкой на запись разговора, который длился около часа.

Стоит отметить, что в ходе беседы Трамп несколько раз менял тон в отношении однопартийца Раффенспергера, общаясь с ним то в лестной форме, то расплывчато угрожая за невыполнение просьбы.

Также Трамп убеждал Раффенспергера провести пересчет голосов в ключевом штате, который бы мог привести к его победе даже с разницей в один голос.

В свою очередь Раффенспергер и его юристконсульт Райан Джермани уверяли Трампа, что тот обладает ложными данными и убеждал его в точности итога подсчета голосов в штате. Но Дональд Трамп в это не поверил.

Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с перевесом в сотни тысяч голосов

Стоит отметить, что до выхода материала, Трамп в Twitter рассказал о беседе с Раффенспергером.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!