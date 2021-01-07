"Банановая республика": Буш и Обама высказались о штурме Капитолия [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Экс-президент США Джордж Буш-младший назвал штурм Капитолия в Вашингтоне оспариванием результатов выборов в "банановой республике". Об этом сообщает "Коммерсант".
Буш добавил, что потрясен "безрассудным поведением некоторых политических лидеров", но не назвал имен.
Вот как оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике... Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и отсутствием уважения, проявленного сегодня к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам.
Вместе с тем бывший президент США Барак Обама напрямую обвинил Дональда Трампа в разжигании протестов в Вашингтоне. В заявлении, опубликованном в Facebook, Обама назвал штурм Капитолия "моментом великого бесчестия и позора" для американцев.
История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому как к полной неожиданности.
Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер заявил, что Трамп представляет опасность и должен быть немедленно отстранен должности.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал, что не позволит "украсть демократию" Дональду Трампу, членам Конгресса и "преступной толпе".
Сенатор Митт Ромни назвал события в Вашингтоне "восстанием, спровоцированным президентом Соединенных Штатов".
Как сообщали "Подробности", ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США, на которых должны были утвердить итоги президентских выборов в США. Победителем на них, напомним, стал демократ Джо Байден.
Дональд Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На данный момент Капитолий очистили от демонстрантов.
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