Набридли привітання у месенджерах - надішліть реальне. Саме так робить жителька Чернівців. З Різдвом та іншими святами вона вітає людей справжніми листівками, які відправляє поштою. Причому робить їх сама. Результат бачив Іван Сірецький.

Чернівчанка Віталія щороку вітає листівками родичів та друзів із Різдвом. Цьогоріч надіслала поштою більше десяти. Каже, жодні повідомлення у месенджерах чи відеодзвінки не замінять традиційних побажань на папері.

Віталія Козменко, жителька Чернівців:

Це дуже особливий такий обмін теплом, теплими, щирими побажаннями, і коли ти це все перечитуєш, здається, що от, ну відчувається, що люди це роблять щиро. ті, хто вже надсилає, то робить це з щирим серцем.

Жінка займається фотографією, тож часто на листівки перетворює власні світлини.

Віталія Козменко, жителька Чернівців:

Я "здаю" точки, мене часто запитують, де я беру такі класні листівки. Я розказую, як піти на пошту, де наше відділення, і де не наше, скільки зараз коштують марки - скільки по Україні і скільки за кордон, від чого залежить ціна.

Надіслати листівку з маркою по Україні коштує близько 20 гривень. На пошті кажуть, попит невеликий.

Людмила Петрівна, працівниця Чернівецької дирекції АТ "Укрпошта":

По продажах, дивіться самі, що воно йде, як би не було, люди купують і користуються цим, і їм приємно це все.

Сто років тому привітати близьких можна було лише поштою. У краєзнавчому музеї Чернівців збереглися різдвяні листівки кінця ХІХ століття. Ось такими вітали першу жінку-художницю на Буковині - Августу Кохановську. Тоді частина нинішньої Чернівецької області входила до Австро-Угорської імперії.

Світлана Белінська, завідувачка відділу археології Чернівецького обласного краєзнавчого музею:

Різдвяні поштівки, вони, як правило, мали таке релігійне спрямування: і на одній, і на другій поштівці - зображення новонародженого немовляти, так як це традиційно було.

Інша частина краю була підконтрольна Російській імперії. Різдвяні листівки тут мали свою стилістику.

Світлана Белінська, завідувачка відділу археології Чернівецького обласного краєзнавчого музею:

Вони деякі не підписані, деякі з текстами. Це міг бути звичайний зимовий пейзаж. Ось такий гарний сніговик виліплений також.

Над створенням листівок у минулому працювали відомі художники. Нині ж більшість зображень - стандартизовані. Та навіть такі поштівки несуть частинку душі того, хто її надіслав.

Віталія Козменко, жителька Чернівців:

Листівки тепер лишаються чимось таким сокровенним.

Віталія додає: для неї листівки на Різдво - така ж традиція, як приготування куті чи колядування.