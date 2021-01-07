У Києво-Печерській Лаврі відсвяткували Різдво Христове [ Редактировать ]
У християн східного обряду сьогодні Різдво Христове. Традиційно від самого світанку віряни йдуть до храмів. Як зустріли одне з найбільших християнських свят у Києво-Печерській Лаврі - бачила Юлія Жешко.
В ніч на сьоме січня, з появою першої зірки настало Різдво Христове. Одне з найважливіших свят року в Києво-Печерській Лаврі зустріли іще на світанку. І вже традиційно - службу очолив Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський та всієї України Онуфрій.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій - предстоятель Української Православної Церкви:
Ми своєму Спасителю в день його народження приносимо поклоніння, честь, славу. Щоб Господь благословив наш український народ благополуччям, миром і приніс боже благоговіння. Нехай він благословить всіх нас.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Сегодня мы получили прощение и помощь. Начинается Литургия, служение. Приблизилось, как никогда, к нам Царство Небесное. Небо склонилось к земле, чтобы человек взошел на небо.
За словами священнослужителів Різдво - одне з небагатьох свят, яке об'єднує і вірян, і не віруючих. Адже збирає під одним дахом людей з протилежними поглядами. Кажуть, зазвичай возз'єднання трапляється саме у Святий вечір.
При куті, при свічках, чекали сходження першої зірки.
Из традиций - обязательно попасть на службу. И вечернюю, и утреннюю и ночную. Посетить родителей - у кого еще живы. И встретить праздник с детьми и внуками, правнуками этот большой праздник.
Свято народження Ісуса Христа для більшості родин сакральне. І не лише через відомі всім звичаї: особливі страви, колядки, вертепи та зустрічі з близькими. Кажуть - навіть церковні обряди сьогодні мають особливу силу.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Мы в свою очередь радуемся этому великому событию, благодарим Бога за величайшую милость и приносить дары - как волхвы. Прийти с чистым сердцем как пастыри. И возвещать эту радость каждому человеку в отдельности.
Бажаю, щоб ті, хто не знає що таке радість від богослужіння, її для себе відкрили.
В УПЦ запевняють, що Різдво Христове - вдалий час, аби потурбуватись про духовне. Адже двері всіх православних церков України та світу сьогодні відкриті до глибокої ночі.
З Різдвом Христовим!
На що сьогодні варто відповісти - Славімо його!
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