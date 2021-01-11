В Чехии вспыхнули массовые протесты против продления локдауна [ Редактировать ]
В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. По данным полиции, число участников этой акции составило две тысячи человек.
Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". Организаторами акции выступили, кроме прочего, владельцы ресторанного бизнеса и фитнесс-тренеры. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии с середины октября. Сообщается, что среди выступивших на митинге с речью был и экс-президент Чехии Вацлав Клаус.
По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей, подчеркивали активисты.
Ранее сообщалось, что в США резко увеличилось количество жертв штурма Капитолия.
по теме
Родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла
Ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины
Министр уточнил, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос использования российской вакцины
За сутки на территории Украины зафиксировали 5011 новых случаев коронавирусной инфекции