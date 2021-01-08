В США резко увеличилось количество жертв штурма Капитолия [ Редактировать ]
В результате нападения сторонников Дональда Трампа на здание Капитолия официально погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Капитолия.
Правоохранители перестали опровергать смерть своего сотрудника Брайана Скиника во время беспорядков и опубликовали ее подтверждение. Полицейский работал со своими коллегами в здании во время реагирования на ситуацию с протестами, что в итоге привело к ранению после того, как мужчина вынужден был вступить в физический контакт с митингующими.
Отмечается, что в полиции сделали заявление, что по факту убийства полицейского вскоре будет начато уголовное расследование. Виновникам грозит суровое наказание по законам США.
Напомним, в связи со штурмом здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа в Вашингтон была введена национальная гвардия. Официальная процедура по утверждению итогов президентских выборов в США оказалась сорвана.
Кроме того, в Капитолии США застрелили человека. Пострадавшая - девушка. Ей выстрелили в грудь. Участники протеста попытались оказать ей первую помощь.
Читайте также, экс-президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании протестов в Вашингтоне. Обама назвал штурм Капитолия "моментом великого бесчестия и позора" для американцев.
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