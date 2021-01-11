Рекорд же по количеству платформ в мировом океане был зарегистрирован в 1999 году (1457)/ Фото: TVC

По итогам 2020 года в мире число нефте- и газодобывающих платформ, находящихся в морях и океанах сократилось до исторического минимума с 1975 года. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В 2019 году число вышек достигало 2177 единиц, при этом, в 2020 их количество стало равняться 1352 платформам. В декабре 2020 года мировое количество работающих буровых платформ увеличилось до 1104 против 1074 в ноябре того же года. Рекорд же по количеству платформ в мировом океане был зарегистрирован в 1999 году (1457).

Отмечается, что на территории США количество буровых увеличилось на 29 и составило 339 штук, а в Канаде - на пять, таким образом, всего стране в настоящее время принадлежит 100 вышек. Общее число европейских добывающих платформ уменьшилось на 5, а в Африке на 10. Ближний Восток увеличил свои добывающее владения на 3 вышки.

Ранее мы писали, что мировая стоимость нефти преодолела барьер 2020 года. Столь яркий оптимизм во фьючерсах вызван тем, что Саудовская Аравия сократила добычу черного золота в феврале-марте.

Кроме того, нефть "падает" из-за нового типа COVID. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта в прошлую пятницу.

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