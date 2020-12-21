Во вторник, 21 декабря, цены на нефть значительно "упали". Это произошло поскольку быстро распространяющийся новый штамм коронавируса в Великобритании вызвал опасения по поводу восстановления спроса на топливо на фоне ужесточения ограничений в Европе. Нефть подешевела примерно на 3%.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта в прошлую пятницу. Нефть марки WTI подешевела на 3,38% до 47,44 долларов, после того, как в пятницу она также выросла до самого высокого уровня с февраля.

Падение в понедельник произошло после того, как на прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали рост в течение седьмой недель подряд, поскольку инвесторы сосредоточились на внедрении вакцины против COVID-19.

Ранее нефть Brent "рухнула" в цене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.