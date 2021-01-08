США после выборов будут принимать во внимание новые стимулы в экономике/ фото: Pixabay

В ходе торгов, которые прошли в пятницу, 8 января, цены на нефть поднялись на максимальную отметку с февраля 2020 года.

Столь яркий оптимизм во фьючерсах вызван тем, что Саудовская Аравия сократила добычу черного золота в феврале-марте. Цены на мартовские фьючерсы на марки Brent в работе лондонской биржи ICE Futures составила 55,01 долларов за баррель. Это на 0,63 доллара выше стоимости финала предыдущей сессии.

Отмечается, что настроения нефтетрейдеров поддерживают новости о том, что в Саудовской Аравии с февраля по март ограничилась добыча нефтяных ресурсов. Также США после выборов будет принимать во внимание новые стимулы в экономике.

Ранее мы писали, что нефть "падает" из-за нового типа COVID. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта.

Кроме того, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 49,09 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель.

Читайте также, черное золото на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19. Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.

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