Импичмент Трампа: когда запустят процедуру [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн (Демократическая партия) заявил о том, что 13 января Палата представителей США проголосует вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Скорее всего, нижняя палата Конгресса одобрит запуск процедуры.
Важно, чтобы мы действовали, и важно, чтобы мы действовали очень серьезно и обдуманно… Мы ожидаем (голосование, - ред.) в среду. И я надеюсь, что оно пройдет.
В то же время он не исключает, что республиканцы будут возражать против принятия резолюции, которая требует от вице-президента Майка Пенса применения 25-й поправки к Конституции для смещения Трампа. В таком случае, комитет будет вынужден повторно вынести статьи импичмента на голосование через 24 часа.
То, что сделал этот президент, бессовестно, и его нужно привлечь к ответственности.
Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.
Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
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