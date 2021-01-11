У резолюції Трампа звинувачують у тиску на виборчі комісії та в закликах до штурму Капітолію

Імпічмент Дональду Трампу знову спробують ініціювати демократи в Конгресі. Палата представників, у якій більшість - у Демократичної партії, розгляне відповідну резолюцію вже 13 січня.

Згідно з нею віцепрезидент Майк Пенс повинен скликати Кабінет міністрів для активації 25 поправки й оголосити чинного президента нездатним виконувати свої обов'язки.

Якщо ж Пенс відмовиться - демократи винесуть питання імпічменту на дебати в Палаті представників і голосуватимуть.

У резолюції Трампа звинувачують у тиску на виборчі комісії та в закликах його прихильників до штурму Капітолію. Нагадаю, внаслідок нього загинули п'ятеро людей.