Демократи ініціюватимуть черговий імпічмент Трампу [ Редактировать ]
Імпічмент Дональду Трампу знову спробують ініціювати демократи в Конгресі. Палата представників, у якій більшість - у Демократичної партії, розгляне відповідну резолюцію вже 13 січня.
Згідно з нею віцепрезидент Майк Пенс повинен скликати Кабінет міністрів для активації 25 поправки й оголосити чинного президента нездатним виконувати свої обов'язки.
Якщо ж Пенс відмовиться - демократи винесуть питання імпічменту на дебати в Палаті представників і голосуватимуть.
У резолюції Трампа звинувачують у тиску на виборчі комісії та в закликах його прихильників до штурму Капітолію. Нагадаю, внаслідок нього загинули п'ятеро людей.
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