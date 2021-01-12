Возлюбленная самого богатого человека в мире - Илона Маска - певица Граймс заразилась коронавирусом. Сейчас звезда находится в Лос-Анджелесе, где фиксируют новую вспышку COVID-19, сообщает changeua.com.

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32-летняя певица призналась, что ей "странно нравится" происходящее с ней во время болезни.

"Наконец-то подхватила ковид, но, что странно, я наслаждаюсь болезнью", - написала Граймс в соцсети.

Многие пользователи сети восприняли такое утверждение критически, так как посчитали неуважением оставленные в публикации слова по отношению к людям, тяжело переносящим болезнь.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск провел над собой эксперимент с коронавирусом. Он четыре раза сдал тест на COVID-19 и получил два позитивных и два негативных результата. По словам Маска, анализы он сдавал на одном и том же оборудовании и даже с одной медсестрой.

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