Ошибочная фраза Илона Маска обогатила конкурентов на 1100% [ Редактировать ]
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Ошибки часто приводят к печальным последствиям, но бывают случаи, когда подобные действия приводят к обратному результату. Недавний простой пост в Twitter Илона Маска помог компании Signal Advance разбогатеть за двое суток на 605 миллионов долларов. Но хитрость в том, что его слова интерпретировали ошибочно.
Илон Маск своим постом в сервисе микроблогов рекомендовал пользователям "использовать Signal", подразумевая мессенджер. Однако инвесторы посчитали, что глава Tesla намекает на компанию Signal Advance, которая работает в сфере здравоохранения, и мгновенно скупили ее акции. Такая "ошибка" подняла акции компании на 1100%, сообщает CNBC.
Тот самый "ошибочный" пост в Twitter
Инвесторы интерпретировали слова Илона Маска, якобы он рекомендует компанию Signal Advance в качестве активного борца с коронавирусом или знает какой-то секрет, который поможет компании вскоре разбогатеть и заявить о себе на весь мир.
Однако на деле Маск просто рекомендовал использовать мессенджер Signal на фоне изменений в политике конфиденциальности WhatsApp, который теперь будет передавать часть данных пользователей Facebook.
Signal Advance была основана в Техасе в 1992 году и в то время предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам. Позже компания сместила фокус на использование технологий в здравоохранении.
График стремительного роста акций Signal Advance
7 января акции Signal Advance внезапно выросли на 527%, а 8 января — еще на 91%, в результате чего стоимость акции поднялась с 60 центов до 7,19 долларов, а рыночная капитализация компании выросла с 55 миллионов долларов до 660 миллионов.
Получилось, что неверное толкование слов Илона Маска помогла малоизвестной компании разбогатеть на пустом месте.
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