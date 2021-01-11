Ошибки часто приводят к печальным последствиям, но бывают случаи, когда подобные действия приводят к обратному результату. Недавний простой пост в Twitter Илона Маска помог компании Signal Advance разбогатеть за двое суток на 605 миллионов долларов. Но хитрость в том, что его слова интерпретировали ошибочно.

Илон Маск своим постом в сервисе микроблогов рекомендовал пользователям "использовать Signal", подразумевая мессенджер. Однако инвесторы посчитали, что глава Tesla намекает на компанию Signal Advance, которая работает в сфере здравоохранения, и мгновенно скупили ее акции. Такая "ошибка" подняла акции компании на 1100%, сообщает CNBC.

Тот самый "ошибочный" пост в Twitter

Инвесторы интерпретировали слова Илона Маска, якобы он рекомендует компанию Signal Advance в качестве активного борца с коронавирусом или знает какой-то секрет, который поможет компании вскоре разбогатеть и заявить о себе на весь мир.

Однако на деле Маск просто рекомендовал использовать мессенджер Signal на фоне изменений в политике конфиденциальности WhatsApp, который теперь будет передавать часть данных пользователей Facebook.

Signal Advance была основана в Техасе в 1992 году и в то время предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам. Позже компания сместила фокус на использование технологий в здравоохранении.

График стремительного роста акций Signal Advance

7 января акции Signal Advance внезапно выросли на 527%, а 8 января — еще на 91%, в результате чего стоимость акции поднялась с 60 центов до 7,19 долларов, а рыночная капитализация компании выросла с 55 миллионов долларов до 660 миллионов.

Получилось, что неверное толкование слов Илона Маска помогла малоизвестной компании разбогатеть на пустом месте.

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