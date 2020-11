Американский предприниматель Илон Маск сделал два позитивных и два негативных теста на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, анализы он сдавал на одном и том же оборудовании и даже с одной медсестрой.

Маск добавил, что для сдачи коронавирусного анализа были использованы экспресс-тесты компании BD.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.