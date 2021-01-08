Предприниматель Илон Маск, основавший компании SpaceX и Tesla, стал богатейшим человеком в мире, тем самым превзошел бывшего лидера – основателя Amazon Джеффа Безоса.

Джефф Безос несколько лет находился на вершине списка богатейших людей Земли. Большая часть его состояния связана с его долей в Amazon.

Бывший богатейший человек планеты Джефф Безос теперь находится на втором месте после Илона Маска

Между тем, состояние Маска за последний год значительно выросло из-за стремительного роста стоимости акций Tesla.

На момент публикации статьи стоимость акций компании Илона Маска по производству электромобилей за день выросла почти на 7% и торгуется на уровне 807,09 доллара. Этого было достаточно, чтобы заставить Маска опередить Безоса согласно Bloomberg и его Индексу миллиардеров, в который входит 500 самых богатых людей мира.

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Bloomberg сообщает, что по состоянию на 8 января 2021 года собственный капитал Маска уже составляет 195 миллиардов долларов.

Рейтинг богатейших людей планеты по состоянию на январь 2021 года согласно таблице от Bloomberg

Как подчеркивает CNBC, рост состояния Маска за последний год был просто невероятным. Согласно публикации, за прошедшие 12 месяцев он заработал больше, чем весь собственный капитал Билла Гейтса в 132 миллиарда долларов.

Причем такой стремительный рост личного состояния Маск прокомментировал очень скромно: "Странно". А затем добавил: "Ну, вернемся к работе".





Комментарий Илона Маска в Twitter относительно его рекордного мирового состояния

При этом в 2018 году Маск заявил, что примерно половина его денег предназначена для решения проблем на Земле, а остальная часть будет использована для постройки первого города на Марсе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск отказался признавать земные законы на Марсе. Также Илон Маск собирается переделать скандальный электрокар Tesla Cybertruck.

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