У горилл наблюдался такой симптом, как кашель/ фото: Web-Zoopark

В зоопарке города Сан-Диего две местные гориллы инфицировались коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Анализы нескольких животных показали неутешительные положительные результаты, после которых их немедленно изолировали от остальных, дабы не допустить распространения инфекции.

Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты.

Отмечается, что у горилл наблюдался такой симптом, как кашель, в следствии чего работники зоопарка и решили провести тестирования животных. При этом, у остальных приматов признаков заражения не было выявлено. Зараженные чувствуют себя хорошо, за ними ведется круглосуточное наблюдение.

Читайте также, первые две собаки, у которых был диагностирован коронавирус погибли. Ученые утверждают, что у обоих животных выделены антитела к SARS-CoV-2 и вирусная РНК.

Кроме того, в Индии обезьяны украли из лаборатории пробирки с зараженной COVID-19 кровью. Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления.

Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу нашли у кошек и собак. Речь идет пока об одной собаке и трех кошках, таким образом, животные могут выдержать некоторые штаммы инфекции.

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