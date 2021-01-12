Древнейшие предки человека подверглись атаке коронавируса [ Редактировать ]
В зоопарке города Сан-Диего две местные гориллы инфицировались коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.
Анализы нескольких животных показали неутешительные положительные результаты, после которых их немедленно изолировали от остальных, дабы не допустить распространения инфекции.
Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты.
Отмечается, что у горилл наблюдался такой симптом, как кашель, в следствии чего работники зоопарка и решили провести тестирования животных. При этом, у остальных приматов признаков заражения не было выявлено. Зараженные чувствуют себя хорошо, за ними ведется круглосуточное наблюдение.
Читайте также, первые две собаки, у которых был диагностирован коронавирус погибли. Ученые утверждают, что у обоих животных выделены антитела к SARS-CoV-2 и вирусная РНК.
Кроме того, в Индии обезьяны украли из лаборатории пробирки с зараженной COVID-19 кровью. Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления.
Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу нашли у кошек и собак. Речь идет пока об одной собаке и трех кошках, таким образом, животные могут выдержать некоторые штаммы инфекции.
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