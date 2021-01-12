На Донбассе погибла молодая военнослужащая [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, в районе проведения Операции Объединенных сил погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк. Об этом сообщает Винницкая облгосадминистрация.
Виктория Николаевна Слободянюк 1991 года рождения была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области.
Сейчас выясняются обстоятельства ее смерти.
Виктория Слободянюк проживала в селе Вовчок Немировского района Винницкой области. Она была матерью-одиночкой, у нее остались две дочери (2010 и 2012 годов рождения) и родители-пенсионеры.
С военнослужащей прощались в ее родном селе.
Ранее мы писали о том, что в районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний Вадим Ефременюк.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.
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