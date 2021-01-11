Бойовики порушили режим тиші на Донбасі [ Редактировать ]
Два обстріли зафіксували за минулу добу на Донбасі. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з протитанкового гранатомета, а поблизу Водяного - з великокаліберного кулемета.
Втрат в українському війську - немає. Про факти порушення режиму тиші повідомлено представників ОБСЄ.
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