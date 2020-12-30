На Донбассе погиб 22-летний военный [ Редактировать ]
В среду, 30 декабря, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.
Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются.
Как сообщается, погибший проживал в Виннице. У него остались родители, два брата и сестра.
Когда бойца проводят в последний путь, сообщат дополнительно.
Также мы писали о том, что на Донбассе резко увеличилось число обстрелов. Напомним, во вторник, 29 декабря, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса.
Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.
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