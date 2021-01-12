Судьбоносное место: Турция просит о принятии в Евросоюз [ Редактировать ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил руководство Европейского Союза занять место вышедшей из него Великобритании. Об этом пишет Telegram-канал Anadolu.
По словам главы государства, вступление страны в ЕС поможет сгладить все неопределенности и острые углы после процедуры Brexit.
Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство.
Отмечается, что принятие Турции в состав Евросоюза на правах полноправного члена было бы онтологическим выбором для руководства ЕС. Страна подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом еще в 1963 году, а в 1986 подала заявление на членство в организации.
Читайте также, Лондон и Брюссель составили соглашение о Brexit. Выход Великобритании из ЕС должно быть максимально жестким, чтобы больше никому в голову не пришла такая же идея.
Кроме того, ЕС уведомил Британию о нарушении соглашения о Brexit. Если закон будет принят в нынешнем виде, он будет полностью противоречить Протоколу по Ирландии/Северной Ирландии.
Ранее мы писали, что Турция запретила въезд из Британии. В стране обнаружили 15 случаев заражения мутировавшим коронавирусом, а все зараженные и люди, контактировавшие с ними, отправлены на карантин.
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