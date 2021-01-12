Американські гірки! Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі. Його статки збільшилися на 9,5 мільярдів, і загалом становлять 185 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднило видання Forbes.

На чотири мільярди менше у засновника компанії Amazon Джефа Безоса. Він - друга найбагатша людина світу.

Цікаво, що ще сьогодні вранці Ілон Маск втратив перше місце в рейтингу "Forbes" - тоді його статки зменшилися на понад 13 мільярдів. І саме Безоса вважали найбагатшим впродовж дня. Але не довго, увечері Безос збіднів, а Маск - розбагатів.

До речі, сьогодні Володимир Зеленський у своєму Twitter запросив Ілона Маска в Україну, у Житомир - в Музей космонавтики імені Корольова. Бо Маск є шанувальником українського конструктора, про що сам писав у соцмережах. А сьогодні - День народження великого ракетобудівника Сергія Корольова.