Американські гірки: Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі [ Редактировать ]
Американські гірки! Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі. Його статки збільшилися на 9,5 мільярдів, і загалом становлять 185 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднило видання Forbes.
На чотири мільярди менше у засновника компанії Amazon Джефа Безоса. Він - друга найбагатша людина світу.
Цікаво, що ще сьогодні вранці Ілон Маск втратив перше місце в рейтингу "Forbes" - тоді його статки зменшилися на понад 13 мільярдів. І саме Безоса вважали найбагатшим впродовж дня. Але не довго, увечері Безос збіднів, а Маск - розбагатів.
До речі, сьогодні Володимир Зеленський у своєму Twitter запросив Ілона Маска в Україну, у Житомир - в Музей космонавтики імені Корольова. Бо Маск є шанувальником українського конструктора, про що сам писав у соцмережах. А сьогодні - День народження великого ракетобудівника Сергія Корольова.
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