Майк Пенс выступил против отстранения Трампа [ Редактировать ]
Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.
Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.
По словам Пенса, применение 25-ой поправки в данном случае "создало бы ужасный прецедент".
Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет (министров – ред.) задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции.
Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.
Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января. Для начала процедуры демократы уже собрали голоса.
Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За які висловлювання тепер чекає бан? Та який вихід знайшли ті, хто не сприймає Байдена і все ще підтримує чинного президента?
В понедельник, 11 января, демократы Палаты представителей Соединенных Штатов собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу
За які висловлювання тепер чекає бан? Та який вихід знайшли ті, хто не сприймає Байдена і все ще підтримує чинного президента?
В США, в здании Белого дома, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс провели беседу
В понедельник, 11 января, глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн сделал заявление