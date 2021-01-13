Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.

По словам Пенса, применение 25-ой поправки в данном случае "создало бы ужасный прецедент".

Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет (министров – ред.) задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции.

Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января. Для начала процедуры демократы уже собрали голоса.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

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