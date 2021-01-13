Samsung анонсировала новейший мобильный чип Samsung Exynos 2100, который попробует потеснить флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888.

Так сложилось, что флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy выпускаются в двух модификациях: с процессорами Exynos и Snapdragon. Первый используются для рынка Европы (включая Украину), а второй – для Азии и США.

Увы, как бы не пыталась Samsung, тесты показывают, что каждый чип Exynos отстает от Snapdragon почти по всем параметрам: производительности, нагрева и энергоэффективности. Даже хваленый Samsung Exynos 990, который был самым лучшим среди всей линейки южнокорейского производителя, все равно уступал Snapdragon 865.

На этот раз Samsung обещает, что его последний мобильный чипсет был разработан так, чтобы "превзойти ожидания продвинутого пользователя по производительности".

Новейший SoC Exynos 2100 будет использоваться в следующем поколении флагманских смартфонов Galaxy. Первым таким будет Samsung Galaxy S21.

Новый чип построен на 5-нм технологическом узле EUV и отличается от предыдущих чипов Exynos тем, что полностью основан на последних ядрах ARM Cortex.

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Новый Exynos 2100 SoC построен на трехкластерной архитектуре с одним высокопроизводительным ядром Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, тремя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A55.

Samsung заявляет, что эта конфигурация для Exynos 2100 обеспечивает повышение производительности на 30% по сравнению с Exynos 990.

Samsung Exynos 2100

Графический процессор основан на Arm Mali G78MP14, который также присутствует в процессоре Huawei Kirin 9000 SoC. Здесь используется только 14 из доступных 24 ядер, поскольку Samsung пытается снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы.

С этой целью компания также использует встроенный регулятор AMIGO multi-IP, который уравновешивает производительность и энергопотребление в зависимости от того, что происходит на экране. В целом это должно обеспечить прирост производительности на 40% по сравнению с предыдущим поколением.

Samsung заявляет, что чип поддерживает разрешение сенсоров до 200 мегапикселей и может работать с шестью фотодатчиками. Но что еще более важно, компания обещает, что их мобильный процессор может превзойти Snapdragon 888 за счет возможности захвата видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 60 кадров в секунду.

Новый чип также оснащен улучшенным блоком нейронной обработки, способным выполнять до 26 триллионов операций в секунду с большей эффективностью по сравнению с Exynos 990, что означает, что он сопоставим с блоком нейронной обработки Hexagon 780, установленным в Snapdragon 888 SoC.

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Что касается модема 5G, он поддерживает диапазоны частот ниже 6 ГГц и миллиметровые волны, обеспечивая при этом скорости загрузки до 5,1 Гбит/с и 7,35 Гбит/с соответственно.

На бумаге это действительно выглядит впечатляющим обновлением, но только время покажет, насколько он опередит Snapdragon 888.

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