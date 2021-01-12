Samsung завалит рынок дешевыми гибкими смартфонами [ Редактировать ]
Источник: Engadget
В 2020 году Samsung реабилитировалась после неудачного запуска Galaxy Fold – первого складного смартфона компании и одного из первых на рынке.
Исправив технические проблемы с конструкцией экрана, Samsung выпустила Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip – оба смартфона получились удачными и показали жизнеспособность данного форм-фактора.
Как сообщает PCMag, на фоне успеха гибких устройств Samsung пообещала выпустить "еще больше складных телефонов".
Samsung Galaxy Z Flip / Фото: Unsplash
"Быть впереди всех с новаторскими мобильными технологиями, мы будем расширять наш портфель складных устройств, чтобы эта ниша стала более доступной для всех", - заявил президент Samsung Electronics TM Ро.
Главным недостатком складываемых смартфонов остается цена. Samsung Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip изначально обладали стартовыми ценами на уровне 1380 и 1999 долларов соответственно. Причем эти ценники не особо снизились за полгода.
Однако в планах южнокорейского производителя является снижение цены путем удешевления производства и выпуска устройств для более дешевого сегмента рынка.
"Мы считаем, что каждый должен иметь возможность получить доступ к новейшим мобильным технологиям и спектру продуктов, которые предлагают неограниченный персонализированный опыт", - добавил он.
Рост внимания Samsung к складным устройствам может происходить за счет линейки Galaxy Note. В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Samsung не планирует выпускать в следующем году новое устройство Note, чтобы сосредоточиться на складных телефонах.
Однако, чтобы успокоить поклонников Galaxy Note, Samsung работает над добавлением стилуса в Galaxy S21, анонс которого состоится 14 января.
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