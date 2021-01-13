Сьогодні українці відзначають Щедрий вечір, або свято Маланки. А ще зустрічають Старий Новий рік. Ці свята пов'язані з низкою обрядів та традицій. Яких саме?

Прикарпаття - один з регіонів, де Щедрий вечір, або Маланку, досі відзначають колоритно із дотриманням всіх обрядів. У селі Глибокому святкування починаються, щойно настають сутінки. Дівчата та жінки збираються гуртом і ходять від хати до хати, голосно щедруючи.

Надія Гринів, жителька села Глибоке:

Дівчата перевдягаються на Василя, малюються гарно красяться і одягається Василь і вдягається Маланка. Маланка в гарні такі бинди, по колишньому кажуть, то лєнти. А Василько вдягає там кашкет чи капелюшок.

Ой господарю, господарочку, пусти до хати Маланочку. Василь з Маланкою заходять у ваш Дім, щастя здоров'я бажають усім. - З Новим роком йдемо до хати, щоб вам щастя побажати!

Василь і Маланка - головні герої свята. З якими ходить почет у Глибокому - це колядники.

Іванна Семянів, жителька села Глибоке:

Сьогодні я є Василем, це моя Маланка. Василь - це є гойний парубок, а Маланка - це його дівчина, за якою він поглядає. - А вуса ваші де? - Загубили, не виросли! Це сучасний Василь!

А ось у сусідньому Солотвині маланкують і хлопці. Чоловічі ролі зазвичай виконують дівчата, і навпаки. Перевдягаються і у тварин, і у фольклорних персонажів. Діана вже встигла побувати і котом, і козою.

Діана Галишич, жителька селища Солотвин:

Наш регіон по особливому зустрічає прихід Старого Нового року - водіння кози та Маланьї, щедрівками від хати до хати ходять і вітають всіх Василів з таким величним святом.

Саме свято Маланки походить ще з дохристиянських часів, розповідає фольклористка Стефанія. Тому з ним пов'язано дуже багато обрядів. Один з них - в'язання Василів.

Стефанія Капустинська, фольклористка:

Вони йдуть селом, колядують і знають де є Василь, чи парубок. чи поважний чоловік. Заходять до хати, співають: "Вже сонце заходить, Василя Надходить, вітаймо!". Ось так гарно співають, його беруть у коло, співають пісень.

Свято Маланки збігається зі Щедрим Вечором. Господині готують частування з м'ясними стравами. Родина збирається за столом і зустрічає Старий Новий рік. А вже наступного ранку у хаті чекають на засівальників. За традицією ними можуть бути лише хлопці.