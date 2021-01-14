Новоизбранный президент Джо Байден выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении Дональда Трампа, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте его переходной команды.

В заявлении отмечается, что члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности.

"Я надеюсь, что лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам", - говорится в сообщении.

Демократ подчеркнул, что речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых им кандидатов на "ключевые посты, в том числе министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов, директора Национальной разведки.

Кроме того, отметил Байден, законодателям не стоит задерживаться с обсуждением вопросов, касающихся распространения вакцин от нового коронавируса и восстановления экономики.

"Слишком сильно многие американцы страдали на протяжении прошедшего года, чтобы откладывать эту требующую срочных действий работу", - заключил он.

Ранее "Подробности" сообщали, что Дональду Трампу объявили импичмент.