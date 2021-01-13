Дональду Трампу объявили импичмент [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Члены Палаты представителей Конгресса 13 января объявили импичмент президенту США Дональду Трампу.
Таким образом, Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат с 2/3 голосов, то есть - 67 из 100.
В резолюции об импичменте Трампа обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за его роль в штурме Капитолия 6 января.
За импичмент действующего главы США в Конгрессе проголосовали в том числе республиканцы. Правда, большинство голосов отдали все же демократы.
Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, которому Палата представителей дважды за срок объявляла импичмент. Однако, в прошлый раз Сенат не поддержал Палату представителей.
Процесс суда над Дональдом Трампом в Сенате США может продолжаться и после того, как он перестанет быть президентом. Однако в истории Соединенных Штатов таких прецедентов пока не было.
Если американские сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа после того, как он уйдет с поста, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, например, на участие в любых будущих выборах.
Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
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