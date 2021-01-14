Сотрудники таможенной службы аэропорта Борисполь обнаружили в багаже пассажира золотые часы Rollex, инкрустированные бриллиантами.

Драгоценность была обнаружена в ручной клади гражданина, летевшего в Украину из столицы Армении Еревана.

Новые женские швейцарские наручные часы ROLEX и ULYSSE NARDIN находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт Борисполь авиарейсом из Еревана.

Фото: Таможенная служба

Отмечается, что мужчина не проходил письменное декларирование перед вылетом, а также не обращался к сотрудникам таможни за консультацией перед вылетом, поэтому киевские таможенники изъяли драгоценные вещи до соответствующего решения суда. Известно, что на территорию Украины через "зеленый коридор" воздушных ворота беспрепятственно можно ввозить товары, стоимостью до 1 тысячи евро.

Фото: Таможенная служба

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Кроме того, в Борисполе задержали крупнейшую в истории партию янтаря. Физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест.

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