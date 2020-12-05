В международном аэропорту Борисполь, сотрудники подразделения борьбы с контрабандой Киевской таможни в зоне таможенного контроля аэропорта задержали груз необработанного янтаря, весом в 285 кг., котоый злоумышленник хотел отправить в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы.

"Это едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста Борисполь", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

Читайте также В Борисполе задержали террориста из Сирии

Стоит отметить, что при таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.

Напомним, ранее в Борисполе задержали женщин с бриллиантами на 17 миллионов, они пытались провезти из-за границы партию бриллиантов.

Читайте также, из Украины пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.