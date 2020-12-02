В среду, 2 декабря, в аэропорту Борисполь были задержаны две женщины, которые пытались провезти из-за границы партию бриллиантов.

По данным предварительным следствия, две женщины возвращались в Украину из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 грамм в личных вещах женщин.

Ориентировочная стоимость драгоценностей - 17 миллионов гривен. Правоохранители составляют протокол о нарушении таможенных правил, а бриллианты изъяты.

Ранее мы писали о том, что из Украины пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга.

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