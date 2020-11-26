Драгоценности в себе: пограничники задержали предприимчивых контрабандистов [ Редактировать ]
В киевском аэропорту "Борисполь" арестовали пару, перевозящую в нижнем белье бриллианты.
50-летний мужчина и 43-летняя женщина прилетели в столицу рейсом из Стамбула.
Во время контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье.
Отмечается, что проведя обыск у контрабандистов, пограничники обнаружили 40 грамм драгоценных камней различного веса, огранки и форм, аккуратно разложенных в шесть непромокаемых пакетов. Бриллианты изъяли для дальнейшей экспертизы, сумма товара достигает 15 миллионов гривен.
Фото: Госпогранслужба
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