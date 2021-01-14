В пятницу, 15 января, по Украине ударят 20-градусные морозы. В связи с этим во всех областях страны разворачивают сеть пунктов обогрева.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.

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Согласно решению комиссии, в пунктах обогрева должны быть продукты, одноразовая посуда, а также топливо. Кроме того, в регионах должна работать снегоочистительная и посыпочная техника.

Чтобы не допустить обморожение и гибель людей, на помощь незащищенным слоям населения направили социальные службы.

Также отмечается, что Минэнерго и местные власти должны обеспечить бесперебойную работу электро-, тепло - и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов.

Ранее мы писали о том, что в страну надвигаются сильные снежные ливни, а температура воздуха начнет стремительно опускаться.

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