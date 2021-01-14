Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - заявил он.

По его словам, на сегодня планируется, что Украина выйдет из жесткого карантина 25 января и в дальнейшем будет вводиться адаптивный. То есть ограничения будут усиливаться точечно в очагах заболеваемости.

В то же время он отметил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

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Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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