В четверг, 14 января, около 14:00 на выезде из города Берислав Херсонской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан Максима" не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, в результате чего въехал в дерево.

В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия. Водителя с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

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