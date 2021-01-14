Жуткое ДТП в Херсонской области: авто разорвало пополам (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 14 января, около 14:00 на выезде из города Берислав Херсонской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан Максима" не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, в результате чего въехал в дерево.
В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия. Водителя с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
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