В результате ДТП с пассажирским автобусом России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).

"Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.

Ранее сообщалось, что в Польше сгорел автомобиль с украинцами. В салоне авто находилось пять человек. Двух пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи, для двух других, с более серьезными травмами, вызвали медицинские вертолеты.

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