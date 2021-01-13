ДТП в России: МИД подтвердил гибель украинцев [ Редактировать ]
В результате ДТП с пассажирским автобусом России погибли двое граждан Украины. Еще двое получили травмы и госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
В частности, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).
"Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Николенко.
Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.
"Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", - добавил Николенко.
Ранее сообщалось, что в Польше сгорел автомобиль с украинцами. В салоне авто находилось пять человек. Двух пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи, для двух других, с более серьезными травмами, вызвали медицинские вертолеты.
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