Стефан Томас владеет 240 миллионами долларов, но может потерять их всего из-за двух ошибок Источник: The New York Times

Курс биткоина сейчас устанавливает рекорды один за другим. Недавно цена 1 биткоина превысила 40 тысяч. На этом фоне некоторые начали находить у себя в закромах забытые кошельки с биткоинами, купленными когда-то по очень низкому курсу, и мгновенно богатеют.

На днях курьезная ситуация случилась с программистом Стефаном Томасом из Сан-Франциско, у которого хранится 7002 биткоина на жестком диске, к которому он забыл пароль. Оценочная стоимость криптовалюты на накопителе составляет 240 миллионов долларов, сообщает The New York Times.

Стефан получил биткойны более 10 лет назад, когда они стоили всего несколько долларов каждый. Томас сохранил их в цифровом кошельке на жестком диске с защитой IronKey и записал пароль на листке бумаги, который впоследствии потерял.

Курс биткоина по состоянию на 14 января 2020 года

Ситуация усугубляется тем, что IronKey позволяет ввести 10 неверных паролей до того, как его содержимое будет окончательно зашифровано. У Томаса получилось уже 8 неудачных попыток.

Люди предлагали Томасу помощь в доступе к диску за определенную плату. Бывший глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос написал в Твиттере: "Я сделаю это за 10%. Позвони мне". Но позже сказал, что это была шутка.

Жесткие диски с защитой от взлома IronKey

Это не первый случай, когда кто-то теряет криптовалюту на миллионы долларов. Британский ИТ-специалист Джеймс Хауэллс однажды хранил 7500 биткоинов на сумму более 250 миллионов долларов, храня закрытые ключи на жестком диске. Накопитель случайно выбросили в 2013 году.

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По оценкам компании Chainalysis, занимающейся данными о криптовалюте, около 20% существующих биткоинов потеряно или застряло в недоступных кошельках.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как программист за 6 лет безделья заработал $200 тысяч. Также эксперты рассказали о том, что будет с главной мировой криптовалютой.

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