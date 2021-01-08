За 1-2 января 2021 года биткойн последовательно преодолел сразу несколько отметок/ фото: Pixabay

Курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 41 тысячу долларов. Таким образом, рост цены криптовалюты составил 9%.

По состоянию на полдень 8 января стоимость Bitcoin равнялась 40 602 долларов. Но позже стоимость изменилась до максимума в 41 542 долларов.

Отмечается, что за 1-2 января 2021 года биткойн последовательно преодолел сразу несколько отметок и поднялся с 30 до 34 тысяч долларов. И только за прошедшие сутки он взлетел до 41 тысячи долларов.

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Кроме того, цена биткоина резко рухнула после рекордного роста. Минимальная зафиксированная стоимость 4 января составляла 28,2 тысячи долларов. В то же время после резкого падения на графиках наблюдается отскок.

Ранее мы писали, что рекордное подорожание биткоина взвинтило цены на вторую по капитализации криптовалюту. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum только за эту неделю выросла на 26%, а с марта 2020 года - почти на 830%.

Также, Facebook запустит криптовалюту Libra в январе 2021 года. На первом этапе криптовалюта будет выпущена в ограниченном формате: ассоциация Libra сначала выпустит одну монету, обеспеченную долларом США в соотношении 1:1.

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