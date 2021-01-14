Первую из двух веток "Северного потока-2" намерены закончить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу, 14 января, начнутся тестовые испытания на газопроводе.

Во второй половине января начнется восстановление уже проложеных труб в водах Дании и начнется прокладка новых.

Согласно документу-графику строительства, судно-трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, после чего будет работать в немецких водах, где должно завершить строительство первой ветки до конца июня.

Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью Fortuna составляет 400 метров в день. Вполне возможно, что дата завершения прокладки может быть отложена из-за сложностей, связанных с результатами бурения и погодными условиями.

Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство участка газопровода в Германии.

Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".

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