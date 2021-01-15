Повышение зарплат учителям: Шкарлет обратился с просьбой [ Редактировать ]
В пятницу, 15 января, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился к Министерству экономики с просьбой ускорить решение вопроса о поднятии зарплат учителям. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
Он сообщил об обращении профсоюза работников образования и науки.
Профсоюз обратился к Кабинету министров Украины и Федерации профсоюзов Украины. В их заявлении говорится, что затягивание решения приводит к недовольству и неопределенности на местах с выплатой зарплаты педагогам за январь.
Вполне разделяю позицию профсоюза и также обращаюсь к Минэкономики и всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти с просьбой ускорить решение вопроса.
Должностные оклады для всех категорий педагогов увеличены на 20% с 1 января 2021 года. Средства для этого заложены в госбюджете.
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