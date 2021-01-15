В пятницу, 15 января, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился к Министерству экономики с просьбой ускорить решение вопроса о поднятии зарплат учителям. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Он сообщил об обращении профсоюза работников образования и науки.

Профсоюз обратился к Кабинету министров Украины и Федерации профсоюзов Украины. В их заявлении говорится, что затягивание решения приводит к недовольству и неопределенности на местах с выплатой зарплаты педагогам за январь.

Вполне разделяю позицию профсоюза и также обращаюсь к Минэкономики и всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти с просьбой ускорить решение вопроса.

Должностные оклады для всех категорий педагогов увеличены на 20% с 1 января 2021 года. Средства для этого заложены в госбюджете.

Ранее Шмыгаль заявил, что бюджету-2021 грозит пересмотр.