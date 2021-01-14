Врач рассказала, когда закончится пандемия COVID-19 [ Редактировать ]
Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине начнется весной, а к лету эпидемия начнет утихать. К концу 2021 года COVID-19 может стать обычным респираторным вирусом. Такой прогноз сделала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.
"Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет. Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет. При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ", - считает специалист.
Она добавила, что в Украине официально зарегистрировано более миллиона позитивных, но эту цифру можно смело умножить на три, так как во многих районах нет вирусологических лабораторий и специалисты проводят анализы на выезде в среднем один раз в неделю.
Это приводит к тому, что люди без осложнений, которые лечатся дома самостоятельно – просто не попадают в официальную статистику. По мнению Мироненко, уже 30-35% населения переболели и невосприимчивы к коронавирусу.
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