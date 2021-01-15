В Украине с 1 января 2021 года выросло минимальная зарплата и прожиточный минимум. Это потянуло за собой изменение налогов для физических лиц предпринимателей (ФЛП или ФОП по-украински). Об этом пишет "Сегодня".

1-я группа ФОП

Минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) - 22% от минимальной зарплаты. То есть с 1 января 2021 года - 1320 гривен, а с 1 декабря -1430 грн.

Размер единого налога устанавливают местные власти. Но он не может быть выше 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января - 227 грн.

2-я группа ФОП

Минимальный ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты. Таким образом, с 1 января 2021 года - 1320 грн, а с 1 декабря - 1430 грн.

Размер единого налога тоже устанавливают местные власти, но порог ограничения другой - не больше 20% минимальной зарплаты. То есть 1200 грн с 1 января.

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3-я группа ФОП

Минимальный ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты: с 1 января 2021 года - 1320 грн, с 1 декабря - 1430 грн.

Единый налог:

5% дохода, если предприниматель не зарегистрирован плательщиком НДС;

3% дохода плюс НДС, если предприниматель зарегистрирован как плательщик НДС.

Кроме того, нужно платить налог на зарплату наемных сотрудников - 19,5% (НДФЛ + военный сбор). Поскольку минимальная зарплата с 1 января составляет 6000 грн, то есть сейчас нужно платить 1170 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.

Как сообщали "Подробности", физлиц-предпринимателей 1-й группы с декабря 2020 года по май 2021 года освободили от уплаты единого налога.