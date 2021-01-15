На Прикарпатті спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві [ Редактировать ]
Масштабна пожежа на Прикарпатті. Приблизно о 14 годині зайнялося на території підприємства "КАРПАТНАФТОХІМ". Відомо, що відбулось горіння піролізної печі. Загалом вогонь охопив до пів сотні квадратних метрів. Та вже за годину пожежники ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав.
Відомо, що на цьому підприємстві виробляють нафтову та хімічну продукції. Тож хімлабораторія оперативно провела заміри повітря - перевищень гранично допустимої концентрації шкідливих речовин не виявили.
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