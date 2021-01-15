В Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона.

По данным телеканала, к настоящему моменту из-под завалов в городе Мамуджу извлечены тела 34 человек, еще восемь умерли уже после операции по спасению.

Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям и властям в связи с землетрясением в Индонезии.

"Глубоко опечален гибелью людей и ущербом, причиненным трагическим землетрясением в Индонезии 15 января. Мои мысли вместе со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с Индонезией", - написал он в Twitter.

Ранее мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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