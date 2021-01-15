Информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии у Министерства иностранных дел Украины нет. При этом в МИД открыли круглосуточную "горячую" линию для украинцев в Индонезии.

Об этом заявил спикер ведомства Олег Николенко в Twitter.

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"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует", - написал он.

Напомним, в ночь на пятницу, 15 января, Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Изначально сообщалось о семи погибших и более 600 раненых. Позже число жертв увеличилось до 26. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.

Ранее мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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