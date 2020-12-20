На востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает агенство "АА"

Стоит отметить, что подземные толчки были зафиксированы в воскресенье в 07:32 по местному времени в районе Башкале, передает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

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Важно, что о пострадавих, а также о разрушениях информации не поступало.

Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

Как ранее сообщалось, в Чечне за одни сутки зафиксировали шесть землетрясений. Последнее было магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители не только Чечни, но и Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

Напомним, у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

Читайте также, на юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок.

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