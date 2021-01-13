Віталій Кличко планує відновити навчання у школах для учнів молодших класів під час локдауну [ Редактировать ]
Знову за парти. Школярі можуть повернутися у класи під час локдауну. Принаймні в Києві, і лише учні молодших класів. З такою ініціативою сьогодні виступив столичний мер. Але дати добро на це мають у Міністерстві освіти.
А от аргументи у Віталія Кличка: це низька ефективність дистанційного навчання та робота дитячих садків.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Якщо у нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа - оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів - не ефективне.
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