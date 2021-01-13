Знову за парти. Школярі можуть повернутися у класи під час локдауну. Принаймні в Києві, і лише учні молодших класів. З такою ініціативою сьогодні виступив столичний мер. Але дати добро на це мають у Міністерстві освіти.

А от аргументи у Віталія Кличка: це низька ефективність дистанційного навчання та робота дитячих садків.

Віталій Кличко, міський голова Києва: