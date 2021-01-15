За сутки на территории Украины зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 146 963 заболевших коронавирусом. Выздоровели 847 391 человек (10 328 - за минувшие сутки), еще 20 542 украинцев умерли (166- за минувшие сутки).

За сутки заболели 236 детей и 315 медработников.

Сделано 30 255 ПЦР-теста и 19 371 ИФА-тестов.

Больше всего случаев зарегистрировано:

в Киеве - 896,

в Львовской области - 525,

в Запорожской области - 629,

в Николаевской области - 489,

в Донецкой области - 443.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.