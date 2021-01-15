Количество заражений растет: последние данные о коронавирусе в Украине [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 146 963 заболевших коронавирусом. Выздоровели 847 391 человек (10 328 - за минувшие сутки), еще 20 542 украинцев умерли (166- за минувшие сутки).
За сутки заболели 236 детей и 315 медработников.
Сделано 30 255 ПЦР-теста и 19 371 ИФА-тестов.
Больше всего случаев зарегистрировано:
- в Киеве - 896,
- в Львовской области - 525,
- в Запорожской области - 629,
- в Николаевской области - 489,
- в Донецкой области - 443.
Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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